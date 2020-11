Castellano desconfía de un Málaga intenso y fuerte

El jugador andaluz Adri Castellano se ha postulado como posible alternativa para el centro de la zaga de la SD Ponferradina de cara al encuentro del próximo domingo en El Toralín frente al CD Málaga, ya que el equipo cuenta con las ausencias de los internacionales Sub 21 Manu Hernando y el rumano Alexandru Pascanu.

"La pasada temporada en el Numancia ya disputé muchos partidos en esa posición en la que me encuentro muy cómodo y por eso estoy dispuesto a jugar donde quiera el entrenador. No obstante, contamos con un equipo compacto y con perfiles de jugadores suficientes para que no se noten las ausencias", señaló en su comparecencia telemática.

El defensa cordobés debutó como titular en la última jornada ante el RCD Mallorca (3-0) después de haber disfrutado tan solo de unos minutos en el inicio del campeonato y después sufrir una lesión en el aductor, de la que tuvo diferentes recaídas y que le hizo perderse varias convocatorias.

Sobre la derrota en Son Moix, el ex jugador del CD Numancia reconoció: "Pese a enfrentarse a un equipo bueno al que se le compitió, se le hicieron ocasiones, pero en unas acciones puntuales se encajaron goles y el resultado es lo que cuenta y se necesita dar un cambio y algo distinto para cambiar la dinámica y volver al inicio del campeonato".

En este sentido, añadió que quizá el equipo berciano esté pagando un exceso de "ansiedad y prisas" por intentar igualar cuando antes los marcadores adversos. "Este esun aspecto que hay que mejorar con experiencia y partidos y siendo primero fuertes atrás". manifestó.

Respecto a la visita el próximo domingo del Málaga, Castellano destacó que "aunque esté en una situación económica incómoda, siempre es el Málaga, que además se está mostrando como un equipo que juega bien, intenso y fuerte y está sacando resultados".