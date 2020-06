Castillejo cuenta el atraco: "Me apuntaba a la cara, no pude ni pensar"

Samu Castillejo fue asaltado el pasado 9 de junio. Fue a mano a armada por dos jóvenes y el jugador lo denunció a través de las redes sociales y, por supuesto, a la policía.

Los dos asaltantes ya han sido detenidos por las fuerzas de la seguridad de la Toscana. Castillejo perdió su reloj, objeto que le pidieron los dos ladrones a punta de pistola.

"Estaba volviendo de hacer unas cosas lejos de casa, pasaba por el supermercado lleno de gente y cuando aparqué se me acercaron dos chicos", comenzó a relatar en el programa 'El Larguero'.

Castillejo contó que intentó encerrarse en su coche: "Pasó todo muy rápido y no me dio tiempo a pensar lo que estaba pasando. No sé quién estaba más nervioso, si él o yo. Me estaba apuntando con la pistola a la cara".

El futbolista se quitó el reloj y celebró que la policía haya encontrado a los dos individuos: "Lo importante es que no me ha pasado nada y solo fue el susto".

"En una situación como esta toda persona actuaría así porque al final tienes el susto en el cuerpo y haces lo que te piden", acabó.