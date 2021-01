Catalán dejó la pelota en el tejado de Morales

En declaraciones a 'Movistar LaLiga', Quico Catalán, presidente del Levante, ofreció su versión acerca de la situación del capitán José Luis Morales, que aún no ha renovado y que acaba contrato el 30 de junio.

Al ser cuestionado sobre si el jugador seguirá en el club, el mandatario respondió: "A mí me gustaría que sí. Nuestro deseo es que José siga muchos años con nosotros y así se lo hemos transmitido".

"Así se lo hemos manifestado con una propuesta que tiene encima de la mesa no de un año ni de dos sino de hasta que él quiera, hasta que a él le parezca. Hasta que él se sienta bien vistiendo la camiseta del Levante, siendo nuestro capitán, nuestro referente siendo ese buque insignia de un equipo que gira en torno a él muchas veces", desveló además Catalán.

Catalán no pierde la esperanza, aunque parece que Morales ha rechazado las ofertas que ha recibido del club 'granota'. Pero el presidente no desiste: "Yo siempre digo que me gustaría que los mejores estuvieran con nosotros, que los que sienten el club estén con nosotros y José tiene todo eso. Por tanto, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas y nuestro deseo es que siga".