'Catalunya Ràdio': Neto fue suplente por falta de actitud

Tras haber sido el titular habitual en la Copa del Rey, Ronald Koeman decidió que Marc-André ter Stegen volviera a la portería contra el Granada en detrimento de Neto Murara. Una decisión que sorprendió y que parece tener su explicación.

Durante la retransmisión del partido, el programa 'LaTdT' de 'Catalunya Ràdio' aseguró que Ronald Koeman decidió dejar a Neto en el banquillo porque no está contento con su actitud en las últimas semanas.

Aparentemente, a Neto le decepcionó no jugar ningún partido de la Supercopa de España y además habría pedido salir en este mercado de invierno porque tenía una buena oferta del Arsenal, pero el club no se lo permitió.

Como relata 'AS', Koeman respondió al brasileño que si la Junta Gestora no conseguía fichar un recambio, no saldría. Al final no llegó ni un solo refuerzo en el mercado de invierno y Neto se quedó como suplente en el Barça.

Tras ello, el técnico azulgrana parece haber percibido una caída del rendimiento y la intensidad de Neto en los entrenamientos, algo que no le ha gustado nada y por lo que habría decidido castigarle con la suplencia en una competición como la Copa, donde partió como el titular.