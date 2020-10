Cavani admitió que Boca contacto con él

El mercado de fichajes echó el telón hasta nuevo aviso y hubo varios jugadores que protagonizaron el último día, como un Cavani que acabó en el Manchester United.

El uruguayo, que por fin encontró equipo, reveló en una entrevista a '2 de punta' que Juan Román Riquelme contactó con él para intentar llevarlo a Boca.

"Me llamó para ir a Boca, entendiendo que estaba sin club. Le agradecí, pero le dije que quería seguir en Europa", dijo el nuevo jugador de los 'red devils'.

Asimismo, Cavani continuó en la misma línea: "Esas cosas me dan alegría. Román me invitó, incluso, a comer un asado. Como te digo, me escribió con mucho respeto, demostrándome su apoyo en este momento".