"¿Cavani? Es normal lo que ha hecho, lo pasó mal y era un jugador solitario"

En Francia, hay un gran número de aficionados al fútbol que ven con buenos ojos la opción tomada por Edinson Cavani. El charrúa no jugará ni las finales de Copa (de Francia y de la Liga) ni la Champions, ya que su contrato expira el 30 de junio.

Uno de ellos es Jerome Rothen. El que fuese jugador del PSG se gana la vida ahora como comentarista deportivo y cree que el charrúa tiene sus motivos para tomar esta rotunda decisión: "Siempre podemos comentar y decir que es un escándalo, pero debemos recordar la historia de Cavani esta temporada".

"Su estado se vio afectado por las lesiones, la llegada de Mauro Icardi y le costó mucho tener minutos de juego. También debes saber que hizo todo lo posible para irse en enero cuando había anunciado por primera vez a los dueños del club su disposición a abandonar el PSG, porque sus relaciones con el entrenador y los jugadores no eran buenas. Era un jugador solitario y hay que recordarlo", argumentó en profundidad.

Rothen sabe que hay motivos para que la noticia extrañe a los seguidores depsués de tantos años, partidos y goles al servicio del PSG, pero insistió en contextualizarlo todo: "Podemos encontrarlo decepcionante, pero es importante no descartar lo que experimentó durante los primeros seis meses del año".

"Me pongo en su lugar, no tiene la mejor relación del mundo con los dueños del club, Leonardo, o su entrenador y no está tan cerca del grupo como se decía. Así que es una opción lógica para él", culminó.