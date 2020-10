"Cavani es una apuesta segura del United"

El ex jugador del Manchester United Louis Saha no puede estar más de acuerdo con el club inglés y Cavani tras haber confirmado su alianza hace ya algunos días. En una entrevista para el diario 'Goal', el ex futbolista le puso nota a su llegada.

"Es una inversión inteligente considerando sus cualidades. Deseaba que se produjera el fichaje y me hubiese gustado que hubiese llegado el año pasado. En el PSG es una leyenda y es una apuesta segura", afirmó.

Louis Saha repasó todas las cualidades del jugador charrúa, que se quedó sin jugar el último parón de selecciones al no tener ni equipo ni continuidad.

"Cavani eleva el nivel colectivo con sus carreras, su capacidad para presionar, para anticiparse y marcar goles. Esto solo puede ser beneficioso para el equipo", acabó.