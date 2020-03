"¿Cavani? Nosotros tenemos a Tévez"

Pese a lograr el título de la Superliga Argentina, Boca Juniors quiere reforzar todavía más su plantilla de cara al futuro y una de las parcelas a potenciar es la ofensiva.

Muchos han sido los nombres que han sonado en los últimos días para aterrizar en La Bombonera, con el de Edinson Cavani acaparando toda la atención.

La llegada del uruguayo sería todo un bombazo, pero parece que la directiva de Boca no perderá la cabeza por el uruguayo.

Al menos eso se desprende de las palabras de un Jorge Ameal que quiso dejar claro que el ataque de su equipo, con Carlos Tévez a la cabeza, es más que competitivo.

"Cavani es muy buen jugador, pero gana un salario importante. Y a día de hoy, nosotros tenemos a Tevez. Si quiere seguir, no va a haber problema", explicó el presidente en 'Radio La Red'.

Ameal también habló sobre las posibles renovaciones de ciertos futbolistas y quiso profundizar en la continuidad del 'Apache' en el equipo.

"No hemos hablado de contratos todavía. El tema más emblemático será Carlos y dependerá de él, que esté bien y con ganas. Otros querían traer a un '9'. Nosotros dijimos que no, que si estaba bien no era necesario traer a alguien", sentenció.