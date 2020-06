"Cavani quiere jugar en España, me preguntaba mucho..."

El contrato de Edinson Cavani con el PSG alcanza hasta el 30 de junio. A partir de ahí, un nuevo destino le espera.

Y si de Edinson Cavani depende, quiere seguir con su carrera en España. Así lo reconoció su compañero, Ander Herrera, en una entrevista concedida a 'AS'.

"Yo sé que Cavani quiere jugar en España, porque es una Liga y un país que le encanta. De hecho, me preguntaba mucho...", confesó el español.

Eso sí, matizó Ander Herrera que no sabe si ahora Cavani lo ve de igual manera: "Desde que nos fuimos de París no he hablado con él. Desconozco su situación".

También se refirió al futuro de Mbappé y Neymar. No cree que el PSG vaya a venderlos a Madrid y Barça. "El PSG compra, no vende estrellas", dijo.