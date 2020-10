Cavani reconoció que no se entendía con Neymar: "Somos muy diferentes"

Cavani y Neymar no se entendían del todo en la etapa que pasaron juntos en el PSG. El uruguayo y el brasileño, si bien generaron infinidad de goles sobre el terreno de juego, no es que fueran amigos como para luego quedar juntos. El charrúa lo comentó en 'ESPN' y dejó claro que, eso sí, se llevaban bien.

"Somos muy diferentes, no hemos compartido muchas cosas y pensamos diferente. Todo eso no impide tener una buena relación. En un grupo, no tenemos que ser todos amigos o hermanos. Lo que importa es ser amigos en el campo, protegerse unos a otros, correr uno por el otro", comenzó diciendo el nuevo jugador del Manchester United.

"Lo que no se puede negociar es el respeto y el compromiso en la cancha con tus compañeros. Después, en el vestuario, no hay necesidad de tener un mate ni salir a comer con todos", añadió. Por tanto, caso cerrado: no son amigos, pero se llevan perfectamente.

De hecho, en su estancia en París, tuvieron un roce muy sonado que Edinson no tuvo problema en comentar: "La única vez que discutí con Ney, todo el mundo lo sabe, es el partido contra el Lyon. Tuvimos una discusión y hasta en el vestuario hubo discusión y todo".

Pero defendió a Neymar. Después de este conflicto, varios medios informaron sobre posibles comportamientos del brasileño que Cavani negó en sus declaraciones a 'ESPN': "Todo lo que se ha dicho posteriormente no es cierto. Ney es un buen chico".