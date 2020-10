Cavani recordó aquella sonada pelea con Messi: "Soy muy calentón"

Tras reconocer que no se entendía con Neymar en el PSG, Edinson Cavani prosiguió con su charla con 'ESPN' para recordar aquel encontronazo que tuvo con Leo Messi durante un amistoso entre Argentina y Uruguay, en 2019.

"Yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces, las palabras duelen", recordó el delantero charrúa.

Y añadió: "Entonces, a veces, me molestan esas cosas y es cuando me enojo por esas cosas. Fue un cruce de palabras, el fútbol sigue y las cosas siguen y se termina ahí".

"Son cosas que quedan en el campo. No solo Messi me gritó cosas y yo fui un santo en la cancha. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé. Pero termina ahí", sentenció el nuevo jugador del Manchester United.