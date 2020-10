Cavani y la consecuencia directa de no tener equipo

Desde que acabó su contrato con el Paris Saint-Germain Edinson Cavani solo ha dado vueltas en círculos para llegar siempre al mismo lugar, y es que todavía no ha encontrado el equipo que pueda ficharle o que satisfaga sus necesidades.

El delantero ha sido relacionado con Boca Juniors, Atlético Mineiro, Manchester United, Atlético de Madrid, entre otros. El club que más ha sonado es el del Wanda Metropolitano, aunque no firmará hasta que no haya una salida y Diego Costa se está ganando la continuidad.

Pues bien, Cavani está cerca de tener que afrontar una decisión y un palo, ya que podría quedarse fuera de los partidos de la Selección Uruguaya para el mes de octubre.

"La situación que antecede es negativa para la mejor condición de un futbolista", ha asegurado Celso Otero, el seleccionador de Uruguay, en las palabras que ha recogido el diario 'AS'.

"No hay más remedio que ser realistas y observar que Cavani no puede escapar a todas estas circunstancias que lo rodean. Tenemos que tomar la decisión de si es conveniente o no convocarlo en este momento"

Hasta la fecha, existe una alta probabilidad de que Cavani no integre la lista de convocados de Uruguay para los partidos frente a Chile y Ecuador al no haber tenido continuidad ni equipo, pese a que no para de entrenarse en solitario.