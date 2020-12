Cazan a Villas-Boas amenazando a un periodista

La tensión llegó al Olympique de Marsella este miércoles. Tras la derrota ante el Rennes que le aleja del liderato, André Villas-Boas perdió los papeles con un periodista.

Todo se calentó en rueda de prensa. El técnico del conjunto marsellés cargó contra el colegiado por haber expulsado a Gueye, lo que permitió al Rennes remontar el partido.

"Le pedimos al árbitro que mirara el VAR. No le interesó mucho. Es árbitro de la FIFA, pero no estoy contento con el arbitraje", dijo en 'Canal+'.

Pero Villas-Boas no quedó ahí con el colegiado: "Estoy muy decepcionado con la decisión del árbitro, Gueye no se merece una roja. No quiere lastimar a Niang y no lo ve en ningún momento. Si no podemos saltar para jugar una pelota, ¿qué podemos hacer?".

Sin embargo, todo subió de tono al terminar. Sin saber que todavía estaba el micrófono abierto, Villas-Boas amenazó a un periodista que había publicado una información en contra días atrás, tal y como relató 'RMC Sports'.

"Gracias, eh. Sigue así, te pillaré. Si tengo la oportunidad de pillarte... sigue así, está bien", le dijo el entrenador del Olympique de Marsella a un periodista sin identificar.