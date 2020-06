Cazorla y su futuro: "Ya tengo tomada la decisión"

Santi Cazorla lleva media vida dedicada al Villarreal. A sus 35 años, ha jugado un total de 323 partidos oficiales con el 'submarino amarillo' y ha tenido ocasión de celebrar 54 goles.

Pero su contrato vence este mismo verano y el futuro del mediocentro español no está nada claro. Eso sí, Cazorla advierte de que ya ha tomado una decisión, tal y como él mismo reconoció en unas declaraciones concedidas a 'El Larguero', de la 'Cadena SER'.

"Ya tengo tomada la decisión, pero ahora mismo no es momento de decir nada. Tengo una idea de lo que quiero, pero en su momento diré lo que decido. Ahora no es momento porque tenemos que estar pendientes de competir. Esto me ha servido pensar, escuchar a mi cuerpo, pero no quiero precipitarme ni que se especule mucho", comentó.

Y añadió: "Posibilidades hay de todo. Tengo una idea, pero cuando llegue el momento la comunicaré y daré las explicaciones. Ahora tenemos que estar centrados. Quiero seguir ligado al fútbol. Como entrenador podría ser, pero me veo más en una función de director deportivo".