Ceballos no habla con Zidane... y le guiña al Betis

El futuro de Dani Ceballos es una incógnita al no saber si seguirá en el Arsenal, si volverá al Madrid o si tendrá que buscarse otro nuevo destino para la próxima temporada. El jugador atendió a 'El Partidazo' de 'Movistar+' para repasar todos estos temas de actualidad en plena crisis.

"Llevo el confinamiento lo mejor que puedo y está siendo duro al estar lejos de la familia. He estado en casa y ahora el club nos ha puesto un entrenamiento y estoy yendo al campo de entrenamiento de forma individual. Solo salgo para eso", dijo sobre su aislamiento.

Ceballos insistió en que para él el mejor entrenador del mundo es Pep Guardiola porque se corresponde con su estilo, aunque aseguró que ha aprendido mucho con Arteta.

Sobre su regreso al Madrid, al mediocentro no hay otra cosa que le gustaría más: "Ojalá. Tengo dos años de contrato y aposté por venir aquí. Ahora mismo en el Madrid es difícil jugar y me enfoco en ser importante en un club".

Ceballos admitió que no ha hablado con Zidane desde que se marchó, pero sí ha recibido las llamas de Butragueño o José Ángel, además de preparadores y de jugadores. "No he hablado con Zidane desde que me fui. Tiene que ser complicado llevar un vestuario con tantos jugadores...", continuó.

Mientras se concreta su futuro, Ceballos aprovechó para celebrar los seis años desde su debut como profesional con el Betis y mandó un guiño a la entidad bética.

"Hoy se cumplen 6 años del mejor día de mi vida, el de mi debut como profesional. Un momento inolvidable y con mi equipo de siempre, el Real Betis. No trates de entenderlo, es una sensación única. Espero que podamos seguir disfrutando del fútbol juntos durante mucho tiempo", escribió el centrocampista.