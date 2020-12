Cech está de vuelta: ¡fue titular con el filial del Chelsea!

¡Petr Cech está de vuelta! El mítico portero del Chelsea, que acabó su carrera en el Arsenal, volvió a enfundarse los guantes con el segundo equipo del conjunto 'blue'.

Lo hizo en un partido de la Premier League Sub 23 ante el Tottenham, en un miniderbi de Londres en el que no fue el único nombre reconocido. Drinkwater, sin minutos con Lampard, también formó en el once titular.

El checo partió como titular ante los 'spurs' porque el joven meta Lucas Bergstrom no podía participar por haber jugado el sábado con el Sub 18. Y la norma obliga a que pasen, al menos, 48 horas entre uno y otro encuentro. Además, otro de los porteros del Sub 23, Karlo Ziger, ya forma parte del primer plantel y las restricciones por el COVID-19 complican que el meta vaya con el filial para un solo encuentro.

Cech, a sus 38 años, fue inscrito por el Chelsea esta temporada como uno de los porteros de la plantilla. Pero no con la intención de jugar, sino como resguardo por si el coronavirus golpeaba al equipo y necesitaba de un guardameta. Y qué mejor que alguien de la talla y garantías que Cech.