Ceferin abre la puerta a reducir sedes en la Eurocopa

La Euro 2020 se jugará en 2021, eso lo tiene más que claro la UEFA. Sea como sea. Haya o no pandemia. Y es por eso que el propio Ceferin ha abierto la puerta a la posibilidad de reducir sedes o, incluso, jugarla a la vieja usanza, en un único país.

Así lo dijo el presidente de la UEFA, en declaraciones a 'Movistar+'. "Estamos siempre preocupados por la situación, pero estamos absolutamente seguros de que se va a celebrar la Eurocopa en 2021", aseguró Ceferin.

"Pero también tengo que decir que podríamos hacer una EURO en once, cinco o en un sólo país en lugar de en doce", añadió el mandamás de la UEFA, consciente de que quizá en el verano de 2021 la normalidad aún no haya vuelto.

Cuestionado por la vuelta del público a los estadios, al menos en lo que a España se refiere, Ceferin fue cauto. "El Gobierno conoce bien como está la situación en España, nosotros no", espetó.

"Permitiremos la vuelta de la gente a los estadios cuando el Gobierno lo permita y si no lo permite, no podemos hacer nada", dijo, a continuación, dejando claro que la UEFA se lavará las manos a este respecto y no intenvendrá.

Aseguró estar trabajando de forma estrecha con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y prometió unidad con el ente español cuando llegue el momento de dar un paso adelante.