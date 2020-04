Ceferin amenazó a los clubes belgas con dejarles sin jugar en Europa

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha expresado su descontento con el fútbol belga por dar por terminada la Jupiler Pro League, a falta de una jornada para el final de la competición, ha apuntado que el ente europeo podría sancionarlo y no descarta su exclusión la próxima temporada de las competiciones continentales.

En una entrevista para la televisión alemana ZDF, Ceferin atacó al fútbol belga por decidir que puede terminar ya la temporada, parada desde hace un tiempo por el brote de coronavirus, de forma prematura y sin finalizar la liga y dejando pendiente la competición copera.

"No creo que sea el movimiento adecuado. La solidaridad no es camino de un único sentido. No puedes pedir ayuda y luego decidir por ti mismo que es lo que más te conviene. Y debo decir que los belgas y aquellos que estén considerando hacer lo mismo ahora se arriesgan a no participar en las competiciones europeas el próximo año", avisó el dirigente de la UEFA.

De momento, el fútbol belga, a expensas de hacerlo oficial, optaría por declarar al Brujas como campeón de Liga, a falta de un partido, por ser líder con 15 puntos de ventaja sobre el KAA Gent. Una decisión que ha puesto en su contra a UEFA, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y el resto de ligas de Europa, que optaron por pedir que no se cancelaran anticipadamente las competiciones.

Pese a que la mayoría de ligas del Viejo Continente están suspendidas temporalmente, hasta final de abril en la mayor parte de casos, todavía se baraja terminar la temporada, ya sea alargando el calendario hasta el 3 de agosto o retomando las competiciones a puerta cerrada para combatir la propagación de la COVID-19.

En cuanto a la Liga de Campeones y la Europa League, que están en octavos de final, Ceferin comentó que se podrían terminar a puerta cerrada y una vez que se terminen las competiciones nacionales el 30 de junio, pero descartó que se jugaran en otoño.

"El fútbol no es para nada lo mismo sin aficionados. Pero es definitivamente mejor jugar a fútbol sin seguidores en la grada y tenerlo de nuevo en la televisión, que no tener nada en absoluto. Eso es lo que la gente quiere, eso les devuelve energía positiva a sus hogares. Probablemente sea julio o agosto. No podemos desarrollarlo en septiembre u octubre", manifestó.