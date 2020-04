Ceferin cree que el Liverpool debe ser campeón, se cancele o no la Premier

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, cree que, se cancele o no la Premier League, el Liverpool debe llevarse el título de campeón.

"No veo forma de dejar al Liverpool sin el título", opinó Cerefin en el diario esloveno 'Ekipa'. Entiende que los 'reds' deben ganar al llevarle una ventaja de 25 puntos al segundo.

"Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave, y luego se deberían determinar los campeones. Y, por supuesto, de nuevo, no veo un escenario que no sea Liverpool", señaló.

En la misma entrevista, Ceferin es optimista con la finalización de la temporada en Europa.