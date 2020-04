Ceferin no da el curso por perdido

Todo el mundo se pregunta qué pasará con las grandes ligas. Todas están paradas y hay quien cree que no se podrá volver a jugar este curso.

Pero Ceferin quiso dar un mensaje de esperanza. En 'Ekipa' le preguntaron si cree que LaLiga podrá terminarse y opinó al respecto: "Soy optimista de que veremos la conclusión de LaLiga, soy optimista de que veremos la conclusión del italiano, y soy optimista en general. Por supuesto, no puedo garantizar nada, no puedo prometer nada. Todo dependerá de la situación en cada país y de si las condiciones son lo suficientemente seguras como para que jugar al fútbol no ponga en peligro a nadie".

Ceferin se refirió a la Premier League. El Liverpool tiene prácticamente ganada la competición. "No veo forma de dejar al Liverpool sin título. Si se juega, es casi seguro que lo ganará, teóricamente aún no ha alcanzado el laurel garantizado, pero está muy cerca. Sin embargo, si no se pudiera jugar, también sería necesario anunciar los resultados de alguna manera y en alguna clave, y luego se deberían determinar los campeones", explicó.

No se descarta que las competiciones terminen en el campo, pero a puerta cerrada. "Entiendo que los hinchas se sentirán decepcionados si tienen que ver a su equipo proclamándose campeón en un estadio vacío".

También habló sobre el futuro de la Champions y el posible formato para que acabe la máxima competición europea. "Todas las opciones están abiertas. Puede ser el torneo final, puede que se jueguen rondas preliminar con un solo partido... No descartamos viajes entre países. Lo tenemos en mente. Estamos pensando en soluciones. Veremos... Es demasiado pronto para ir más allá", señaló.