Ceferin pone fecha límite a la Champions

Las competiciones están paradas y no se sabe cuándo podrá volver el fútbol. Hay que tener en cuenta que los torneos domésticos también deben regresar, lo que complica las competiciones europeas.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, habló para la cadena alemana 'ZDF' sobre el futuro del fútbol. "El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League", expresó.

Eso sí, no descarta la posibilidad de que no vuelva a jugarse este curso. "Estamos en una situación extraordinaria y debemos ser flexibles: podremos jugar en las mismas fechas que las ligas locales, incluso a la misma hora. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio... o también existe la posibilidad de que no volvamos a jugar", reconoció.

Y habló sobre el formato de las competiciones europeas que se están planteando en el caso de que la Champions y la Europa League vuelvan a escena: "Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una 'final four".

Lo primero es la seguridad, dijo Ceferin: "Sería equivocado jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros... Necesitamos el deporte, trae energía y ahora la gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, aunque las superestrellas ahora son los médicos y las enfermeras".

Todo dependerá de la crisis sanitaria. En cualquier caso, todas las competiciones deben terminar antes de esa fecha límite, el 3 de agosto.