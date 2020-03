Ceferin, sobre un posible acuerdo UEFA-City: "Lo dudo"

Aún colea la sanción de la UEFA al Manchester City. A la espera del recurso presentado por los ingleses, Ceferin valoró la situación y negó una manía persecutoria contra los de Pep Guardiola.

"No estamos luchando contra nadie. Defendemos profesionalmente nuestra posición. No me gusta que hablemos solo del Manchester City. Castigamos de cinco a diez clubes por temporada. Es un procedimiento regular. Veamos", argumentó.

Además, el mandamás fue cuestionado sobre la posibilidad de que los ingleses lleguen a un acuerdo extrajudicial con el ente que preside: "Lo dudo. Pero, repito, no quiero comentar nada. No quiero comentar. Pero dudo que sea posible".

Ceferin intentó no 'mojarse' demasiado, aunque hizo hincapié en la imparcialidad de la UEFA: "No es correcto que un presidente comente sobre el caso, eso es tratado por un organismo independiente. No sé nada al respecto".

"No quiero decir 'ahora no nos gusta el Manchester City'. Nos gustan, son nuestro club. Pero este proceso es algo diferente, con el que no interfiero", agregó a su explicación.

Por último, Ceferin elogió al City por su victoria en el Santiago Bernabéu y respondió sobre los tiempos del TAS para responder al recurso: "Jugaron muy bien ante el Real Madrid. ¿El TAS? "Por lo que escuché, es un archivo grande y tendría que preguntar a nuestros abogados sobre el momento habitual de la decisión. Es realmente imposible decirlo".