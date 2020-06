Celades, crítico con el arbitraje: "No lo entiendo..."

Albert Celades, entrenador del Valencia, aseguró en rueda de prensa que, tras ver la jugada, "no" entiende la decisión del colegiado, José María Sánchez Martínez, de anular el gol del hispanobrasileño Rodrigo Moreno en el minuto 20 que hubiese supuesto el 0-1 a su favor.

"No entiendo esa decisión. He visto la jugada y no lo entiendo. Es una situación en la que Maxi no interviene. Llevamos todo el año con situaciones que no estamos teniendo suerte en las decisiones del VAR; una más", declaró.

"Fue un palo. No nos podemos agarrar a que eso haya definido el partido, pero sí que es importante. Contra el Madrid no tienes muchas oportunidades y las que tienes hay que aprovecharlas", amplió.

"Hicimos una buena primera parte, donde tuvimos opciones de gol, claras. La segunda parte, sobre todo el tramo final, ya con dos menos, nos ha afeado el partido. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo intentamos hacerlo de la manera que preveíamos, saliendo rápido, pero no nos ha dado para poder ganar", analizó sobre el encuentro que finalizó con 3-0 a favor del Real Madrid.

Una de las decisiones que llamaron la atención fue la suplencia del francés Mouctar Diakhaby, que no estaba rindiendo a buen nivel y provocó tres penaltis en los dos últimos partidos del equipo.

Celades negó que fuera un castigo y aseguró que se trató de "una decisión técnica" y ponderó la elección del galo Eliaquim Mangala en su lugar asegurando que "hace lo mismo que el resto de jugadores".

Además, el técnico español se mostró contrariado por los contratiempos que sufrió su equipo al final del partido con la expulsión del surcoreano Kang-In Lee y las molestias del uruguayo Maxi Gómez y del francés Francis Coquelin.

"La acción de Kang-In no la he visto", evitó valorar. "Maxi y Coquelin se han ido con problemas. No es solo la derrota, sino que nos vamos con jugadores heridos", lastimó.