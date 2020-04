Celso Borges vuelve a ofrecerse al Deportivo

El representante del internacional costarricense Celso Borges ha asegurado en declaraciones a 'EFE' que la historia del centrocampista, que tiene contrato con el Goztepe turco hasta 2021, y el Deportivo, al que perteneció y que intentó ficharle en el pasado mercado invernal, "no se ha acabado".

El Deportivo, por el que Borges fichó en enero de 2015 y fue traspasado al Goztepe en 2018 tras el descenso del cuadro gallego a LaLiga SmartBank, llegó a un acuerdo con el jugador meses atrás, tal y como reconoció su presidente, Fernando Vidal, pero el club turco no le dejó salir.

"La historia de Borges y el Dépor no se ha acabado, probablemente se volverán a encontrar", pronosticó el agente del jugador, Rodri Baster, de la empresa Promoesport.

"El deseo del chico, así lo ha manifestado, es acabar su carrera deportiva en el Deportivo y el director deportivo actual, Richard Barral, con el que tengo muy buena relación, es muy apasionado de la personalidad y el juego de Celso", recordó el representante del jugador 'tico'.

Además, señaló que "ya en su momento" el Deportivo acometió "un esfuerzo importante" para contratarle, pero "bajar de categoría hizo que Celso y algunos jugadores del Deportivo tuvieran que salir" del equipo.

Hace un mes, en una entrevista con 'Radio Marca Coruña', el internacional costarricense explicó que puso "todo" de su parte en el mercado invernal para regresar al Deportivo.

"Al final, mi equipo se negó y yo puse todo de mi parte, el Dépor también y me causaba una tremenda ilusión, pero se me escapaba de mi control. Hice todo para que así fuera, el Dépor también, pero no fue suficiente para el club (Goztepe)", aseguró.

El futbolista centroamericano reconoció que no haber podido volver al Deportivo "fue un palo duro" para él.

"Tenía mucha ilusión de volver y ayudar por la situación, pero la vida nos dispone a estas circunstancias", señaló.

También confesó que se quedó "bastante tocado" por ver frustrado su regreso al conjunto coruñés.