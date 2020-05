Centurión, tras perder a su pareja: "Estoy muy enojado con Dios"

La vida ha golpeado de la forma más cruel a Ricardo Centurión. El futbolista de Vélez vio cómo su novia, Melody Pasini, fallecía el pasado mes de marzo en un accidente de coche. Más de un mes después, el argentino habló por primera vez.

"Salir es muy difícil por lo que me está pasando. Estoy con un poco más de fuerza para hablar. Pasó un mes y una semana. Estoy muy enojado, muy dolido por un montón de situaciones con Dios", dijo en 'Radio Continental'.

"Dios es el que dice cuánto se tiene que ir uno. Ahora me sale eso. Quizá en dos años el pensamiento es otro. Ahora tengo ese pensamiento y ese dolor", confesó un Centurión que estaba roto.

El argentino dijo tener preguntas. "Las respuestas jamás van a llegar. Es un sueño del que no voy a despertar. No se va a revertir nunca la herida ni el dolor que llevo yo y mi familia. No lo voy a superar, sino que vamos a aprender a convivir con esto", afirmó.

Mel Pasini tuvo una vida llena de obstáculos, pero siempre salió adelante. "A los 13 años salió de un transplante. Y a los 20 tuvo un cáncer. Llevábamos ahora seis y medio para siete. Me enseñó todo, que lo material y todo sirve en el momento, pero no para ser feliz", recordó.

"Yo cometí muchos errores. Pero ella siempre estuvo a mi lado, me bancó todo, no me soltó la mano", confesó un Centurión que afirmó que querían tener un hijo. "No podíamos ninguno de los dos. Yo me operé en México para poder. Ella podía pero no sé si hubiera aguantado los nueve meses por el corazón. Estábamos viendo posibilidades", relató.

"Ella casi siempre me decía que se iba a ir. o sentía que en algún momento no la iba a tener más. Ella ponía el cuerpo para un montón de cosas. Y tenía unas ganas de vivir terrible. Me enseño un montón de cosas", sentenció.