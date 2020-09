Ceppelini le pide a Cruz Azul... ¡jugar con el equipo Sub 20! EFE

A sus 28 años, Pablo Ceppelini no está teniendo demasiados minutos en el primer equipo de Cruz Azul. Por ello, de cara a no perder la forma, el charrúa le habría pedido permiso al club para jugar con el conjunto 'cementero' Sub 20.