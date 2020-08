Cerezo descarta a James: "No entra en nuestros planes"

En el Atlético de Madrid no están dispuestos a hacer grandes dispendios de dinero durante este mercado. Ni parece que vaya a ser el caso tampoco con James, que sigue en la órbita del Metropolitano.

Sin embargo, el mismo Cerezo ha descartado la posible llegada del colombiano del Real Madrid: "No entra en nuestros planes". El presidente destacó, al mismo tiempo, que es un gran futbolista.

James parece abocado a salir del Real Madrid, donde apenas cuenta para Zidane (solo ha participado en 14 encuentros este curso). Aunque su alta ficha le hace ser un objeto de deseo complicado para equipos con un presupuesto no tan elevado, como es el caso del Atlético.

Aparte del colombiano, Cerezo también trató otros temas, como el ansiado objetivo de lo que queda de temporada: "Es la gran ilusión. En una temporada tan anormal como ha sido esta sería magnífico acabar LaLiga entre los tres primeros y ganando la Champions".

Y no se fía del RB Leipzig, al que considera "un equipo a tener en cuenta". "No hay que menospreciar al enemigo, el partido de la temporada es el siguiente, no el anterior", añadió.

Además, volvió a deshacerse en elogios hacia el Cholo Simeone: "Es un magnífico entrenador que nos ha dado triunfos y títulos constantemente. Él juega como quiere y como los resultados son magníficos no lo vamos a discutir".

"Joao Félix es un grandísimo jugador con solo 20 años. Hay que esperar su desarrollo, no por valer 120 millones tiene que ganarte trofeos al día siguiente", señaló sobre el portugués antes de encarar el último tema.

Cerezo fue cuestionado por Tebas entre tanta polémica por su gestión del 'caso Fuenla', y su defensa férrea al presidente de LaLiga no sorprendió. "Es un magnífico gestor. Maneja muy bien LaLiga y lo que le ha pasado es parte de las circunstancias en las que estamos, ha habido mala suerte y no un tan drama tan grande como para 'cerrar el negocio'. Como en todos los problemas, hará beneficiados y perjudicados", concluyó.