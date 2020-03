Cerezo catalogó como "destrozo económico" la suspensión de LaLiga

Un día después de su pase en Champions, el Atlético conoció la suspensión de LaLiga para las dos próximas jornadas. Algo de lo que habló Enrique Cerezo a su paso por 'El Partidazo de COPE'.

"¿El impacto económico? La verdad es que no lo sé, pero vamos todo parece ser, según dicen radio, televisión y periodistas, que sí, que esto va a ir a más de dos semanas. Pero la verdad es que no conozco a dónde podemos llegar", inició su charla el presidente del Atlético.

Sobre la suspensión total del campeonato, Cerezo no se quiso poner en lo peor: "No, yo no lo contemplo, pero tampoco soy un experto de este tipo de historias. Espero que no, ya no por el bien del fútbol, pero sino de todos".

"El destrozo económico que supondría suspender definitivamente LaLiga sería bestial. Han dado unos números... eso no podría pasar. Ten en cuenta que ahora los clubes ingresan mucho dinero por televisiones. Si se suspendiera, sería terrible para todos ellos", aseguró.

A nivel personal, Cerezo no ha cambiado demasiado sus hábitos: "Yo voy a hacer vida normal. Yo de momento no tengo ningún síntoma, que no quita que no los tenga el día de mañana".