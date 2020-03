Cerezo silenció las críticas por el viaje a Liverpool

El Atlético de Madrid viajó a Inglaterra para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool y, junto al equipo, 3.000 aficionados 'colchoneros'.

En España ya se había disputado antes un Eibar-Real Sociedad a puerta cerrada debido al crecimiento exponencial de contagios por coronavirus en España, pero el encuentro de la máxima competición europea se decretó a puerta abierta.

Ante el repunte de casos de cotagios por COVID-19 que hay en Liverpool, muchos expertos señalaron a los hinchas del Atleti que acudieron a Anfield: el alcalde de la ciudad, un experto en sanidad...

El presidente Enrique Cerezo fue preguntado sobre estas críticas en 'Radio Marca' representó la voz de todos los aficionados rojiblancos.

"Nosotros fuimos a Liverpool porque teníamos que jugar allí, y como no lo prohibieron, teníamos que jugar allí. Si nos dicen que no teníamos que ir no hubiéramos ido", sentenció.