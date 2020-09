Cerezo, sobre juntar a Suárez y Messi: "Que vuelva a casa por Navidad"

El primer partido de la temporada del Atlético de Madrid terminó con un contundente 6-1. Los de Simeone pasaron el rodillo por encima del Granada liderados por un Joao Félix inconmensurable.

El curso no ha podido empezar de mejor manera y Enrique Cerezo se mostró muy ilusionado por ello: "La intención del Atlético es ganarlo todo".

Con esa declaración de intenciones, el máximo mandatario del Atlético pasó a hablar del mercado de fichajes y de la llegada de Luis Suárez, que ha caído de pie en el equipo de Simeone.

"Le vi después del partido y Luis estaba contento. Ha sido una buena elección el venir aquí y nosotros hemos hecho bien en traerle", comentó sobre el rendimiento que ha mostrado tras sus primeros minutos.

Cerezo espera que el uruguayo se nutra mucho del buen juego de la joven promesa lusa que jugará a su lado: "Luis Suárez y Joao Félix me ilusionan mucho".

No fue el único tema referente a la delantera que tocó el presidente, que evaluó la situación de Diego Costa. "Creo que va a seguir en el Atlético de Madrid", comentó en el micrófono de 'El Partidazo de COPE'.

Luego volvió a Suárez y a la amistad que mantiene con Leo Messi y se desmarcó de una posible reunión de ambos. "Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: 'Que vuelva a casa por Navidad".

Por último, Cerezo volvió a quejarse por el VAR. El sistema no le convence y urgió a perfeccionarlo. "Las circunstancias me dicen que debo aceptarlo, pero para solucionar un problema no puedes traer 3 más", explicó el dirigente.