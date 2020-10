"Cerramos un acuerdo con Cristiano; tenía la camiseta del Arsenal"

Arsène Wenger es una de las grandes leyendas del Arsenal. El entrenador francés se pasó más de dos décadas en el banquillo del Emirates Stadium, en una de las épocas más doradas de la institución londinense.

El ex técnico 'gunner' concedió una entrevista en 'The Guardian' con motivo de la presentación su autobiografía y desveló que el club estuvo a punto de fichar a Cristiano Ronaldo: "Estuvo muy cerca de firmar antes de ir al Manchester United".

"Teníamos un acuerdo con el Sporting CP y el United fichó a Queiroz de asistente, superaron nuestra puja rápidamente y se llevaron a Cristiano. Básicamente, ya teníamos un acuerdo. Tenía la camiseta del Arsenal y estuve almorzando con él y con su madre en la ciudad deportiva", agregó.

En su autobiografía, Wenger confesó que no le resultó nada fácil decirle "no" al Real Madrid: "Amaba al Madrid. Desde niño pensaba que era el más fuerte, el más bello, el más impresionante de los clubes de fútbol".

"Es terrible rechazar al club del que eras desde niño", continúa el ex entrenador del Arsenal en su libro 'My Life in Red White', que saldrá a la venta este viernes.

El final de una historia de amor

En los micrófonos de 'The Guardian', también se refirió a su salida del Arsenal: "Fue el final de una historia de amor. Cuando ya no puedes hablar más con quien amas, no puedes ir a los entrenos, al estadio... tienes que quedarte donde estás y nunca me había pasado en mi vida. Después de 22 años, de repente, se acabó".

"Fue muy difícil. Quise cortar mis vínculos con el club porque el club también lo quería así. Decidí no volver al estadio, pero apoyo al Arsenal con la misma pasión. Trabajas duro, lo mejor que puedes, así que después no llores, no te quejes y supéralo. Sufrí en silencio", añadió.

Sobre Mikel Arteta, manifestó: "No será difícil mejorar los puntos que hicieron la temporada pasada, pero creo que el Arsenal puede llegar al 'top 4', si no más. ¿Por qué no? Pueden ser la sorpresa. Han comprado bien, la defensa es más fuerte y han retenido jugadores. En mi último año compramos a Aubameyang y lo han retenido. Tienen cada ingrediente y no hay ninguna debilidad real".

Además, habló sobre su relación con entrenadores como José Mourinho o Alex Ferguson: "No quería que fuera un libro de frustración o de injusticia. No quería enseñar lo que me hicieron pero tú sabes lo que pasó en tu vida y tampoco puedes obviarlo. He querido ser positivo. No puedes haber tenido la vida que yo he tenido y ser negativo".

"El Arsenal tenía un estilo que criticaban, pero tenía un estilo. Puedo entender a la gente que solo quiere ganar, pero necesitas el deseo de transformar el juego de equipo en arte. Cuando un aficionado se levanta debe pensar: '¡Oh, quizás hoy tenga una magnífica experiencia!'. Quiere ganar el partido, per también ver algo bonito", apostilló.