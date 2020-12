Cervera analizó la derrota en Vigo: "Los números están bien, pero no valen"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, consideró que la ambición de su equipo en el primer tiempo lo acabó perjudicando ante un Celta de Vigo que sentenció por su “tremenda” efectividad.

“El partido que mejores números tenemos en ataque de toda la temporada y no hemos marcado y ellos nos han metido cuatro. Ese es mi análisis del partido. Se sigue pensando que hay que atacar mucho, y no es así. El Celta llegó cuatro veces en la primera parte y marcó cuatro goles y nosotros llegamos las mismas veces y no marcamos”, indicó.

El técnico del conjunto gaditano avisó que la primera parte ha sido “todo lo contrario” a lo que él cree que tiene que hacer su equipo para mantenerse en LaLiga Santander.

“Nuestro partido no pasa por marcar más goles que el rival sino porque no nos metan. Cuando vamos arriba a marcar, normalmente a nosotros nos marcan porque defendemos con menos gente. Los números están muy bien, pero no valen”, insistió.

En este sentido, puntualizó que “cuanto más llegamos a la portería contraria, más nos llegan a nosotros. Cuando atacamos con la pelota solemos tener problemas, y eso nos pasó en el segundo gol. Eso es lo que tenemos que evitar, y eso pasa por atacar más al contraataque y no tanto con la pelota”.