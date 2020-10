Cervera confía en sacar partido al ajustado calendario del Madrid

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este viernes que el Real Madrid, próximo rival de los gaditanos este sábado, "como mínimo" tendrá tres opciones de gol, pero su equipo intentará exprimir las opciones de sus pupilos de puntuar en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Cervera manifestó en rueda de prensa que el Cádiz tiene probabilidades de no salir derrotado ante el Madrid, aunque reconoció que "no son las mismas" que en otros campos.

El entrenador del Cádiz reiteró que tienen "posibilidades" frente al conjunto dirigido por Zinedine Zidane, con un encuentro de Liga de Campeones el miércoles contra el Shakhtar Donetsk ucraniano y dentro de una semana ante el Barcelona en Liga, lo que, a juicio de Cervera, pudiera favorecer un posible zarpazo de su equipo en Valdebebas.

De todas formas, Cervera admitió que es "de los partidos en los que más sufres", al jugarse en un "escenario complicado" contra un rival "de los mejores del mundo tanto en ataque como en defensa".

Ante esto, el técnico del conjunto gaditano abogó por que el Madrid "no esté cómodo" en el terreno de juego, para que busque la "tercera o cuarta opción, no la primera o segunda", explicó. Además, Cervera añadió: "Si hay algún aspecto que no le gusta al Madrid hacer, tienen que obligarle a hacerlo".