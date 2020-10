Cervera confirmó las bajas de Nano, Iza, Marcos Mauro y Perea

El Cádiz visita este viernes al Eibar en la octava jornada de LaLiga Santander. El combinado cadista espera encadenar en Ipurua su quinto partido consectuvo sin perder.

El entrenador Álvaro Cervera analizó el duelo en rueda de prensa: "Dos equipos parecidos en todo. El objetivo que perseguimos es por el que ellos han peleado las últimas temporadas. Ellos vienen de un buen resultado ante el Sevilla. Va a ser un partido diferente a lo visto hasta ahora".

"Considero que hay que estar más atentos, porque son jugadores imprevisibles y de cualquier cosa que tú creas que no es peligrosa pueden ganarte. Hay que estar más pendiente mentalmente que física o tácticamente como en partidos anteriores", agregó.

El técnico cadista se refirió a las bajas del equipo: "Nano se ha sumado a última hora por un problema en el cuádriceps. Iza, Marcos Mauro y Perea, que tuvo un problema y no ha entrenado. Hay que darle una vuelta al equipo, porque el Eibar no es un equipo que te vaya a obligar con la posesión, más balones cruzados, balones aéreos, segundas jugadas… es posible que hagamos algún cambio, pero todos están preparado".

"El principal problema que podemos tener es un exceso de euforia y confianza por haber ganado o estar en una posición tranquila. El de este viernes no es un partido que puedas planificar como con otros rivales, es un partido de balones divididos, físico… y si no estás preparado mentalmente lo pierdes. Hemos hecho hincapié en ello, y espero que este viernes estemos preparados y sea disputado", agregó.

Sobre su posible sanción, manifestó: "Cuando subía me han dicho que el juez pedía cuatro partidos para mí. Me parece mal, una injusticia. No fui yo el que se equivocó el día de las declaraciones".

Esta es la convocatoria del Cádiz para el partido ante el Eibar: Ledesma, David Gil, Juan Flere, Fali, Akapo, Juan Cala, Alcalá, Espino, Marc Baró, Jonsson, Garrido, José Mari, Álex, Pombo, Bodiger, Augusto, Salvi, Lozano, Alejo, Negredo, Álvaro Giménez, Malbasic, Jairo y Bobby.