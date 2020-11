Cervera, crítico: cree que debieron hacer más contra diez

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, fue crítico con el juego desplegado por su equipo ante el Elche (1-1) y dijo que sus jugadores deberían haber hecho más para ganar un partido en el que tuvieron superioridad numérica durante 45 minutos.

"Sumar siempre es bueno, pero el partido no lo ha sido. Se debe hacer algo más cuando un partido se pone de cara", señaló el técnico, y añadió: "En ningún momento he visto la diferencia que debe haber entre jugar con once o con diez".

"El partido estaba igualado y en una pérdida nuestra llegó el gol. Luego hemos tenido la fortuna de la expulsión y hemos empatado, pero la circulación nunca ha sido ni rápida ni buena", explicó.

"Hemos ganado un punto, pero estamos en Primera. El Elche ha sido superior a nosotros en la primera parte. Manejan el balón mejor que nosotros y eso se sabía", dijo Cervera, quien cuestionó los protocolos del VAR tras un par de acciones polémicas.

"Me gustaría un criterio normalizado y saber cuándo se consulta y cuándo no. Es lo único que pido", señaló el entrenador, quien defendió que la posesión es importante "cuando se tiene para hacerle daño al contrario".

"Se nos ha visto que nos cuesta la vida jugar contra diez. Será culpa mía, pero teníamos ventaja y no hemos sabido jugar", insistió Cervera, quien lamentó que a sus delanteros "les cueste muchísimo" brillar "porque siempre les llegan los balones divididos y con ventaja del rival”.