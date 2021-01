Cervera, crítico pese al punto: "Lo vamos a pasar mal"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, aseguró este lunes que cree que han desaprovechado una oportunidad para vencer al Valencia en Mestalla y añadió que necesitan ganar este tipo de partidos para salvarse.

“Hemos venido a jugar a un gran campo y contra un gran equipo y hemos desaprovechado una oportunidad para haber ganado. Necesitamos ganar este tipo de partidos para poder salvarnos”, indicó el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador del Cádiz lamentó las ocasiones falladas en la segunda parte. “Estamos en Primera y a nosotros cuando nos pasa eso si no las tres, una te la acaban metiendo. Las contras eran claras y sobre todo lo que me preocupa es que no hemos llegado a tirar a gol”, indicó.

Cervera confesó que está “fastidiado” porque en Primera División “hay que ser más contundentes” en el área rival.

“Necesitamos 15 llegadas para hacer peligro y ese balance nos manda para abajo, eso está clarísimo”, resaltó.

“Hemos sido siempre muy buenos defensivamente, pero sólo con eso no puedes. Debemos aprovechar algo más en ataque y la progresión del equipo se verá cuando el equipo sea más peligroso en ataque”, remarcó.

Cervera también dijo que cree que van a sufrir para lograr la permanencia. “Lo vamos a pasar mal, lo sé y estoy convencido porque la segunda vuelta se va a apretar", dijo.

Además, el entrenador del Cádiz aclaró que Alejo se quedó fuera de la convocatoria porque “no tenía la cabeza” en el partido al haber negociado su posible salida y explicó que Nano Mesa ha incumplido el régimen interno.

“Nano no se ha portado mal ni nada, sino que hay que cumplir unas normas y él ahora mismo no está en esas normas”, finalizó.