Cervera espera a un Barça con confianza a pesar del fracaso europeo

Cervera no cree que el Barcelona esté hundido por su derrota contra el PSG en la Champions League. El técnico entiende que los de Ronald Koeman está desenvolviéndose bien en lo nacional aunque lo europeo cojee y así lo analizó en la rueda de prensa previa a su duelo en Liga.

"Estamos viendo que hay como ciertos niveles. El Sevilla nos coge a nosotros y parece que no somos un rival que les pueda inquietar, pero luego va a Europa y pierde. Al Barça le pasa lo mismo. En la Liga Española, le metió cinco al Alavés, pero luego viene el PSG y le mete cinco a ellos. El Barça viene de una derrota dura, pero ahora se enfrenta al Cádiz, un equipo que lo está pasando mal, que le cuesta, que lleva varias derrotas seguidas...", aseguró.

"Parece que estamos en otro nivel. El Barça seguramente después de esta derrota estará mal para el nivel europeo, pero, para el nivel nuestro, tendrán la confianza de que será un partido fácil y más cómodo de lo que han tenido", añadió respecto a cómo cree que llegarán los azulgranas.

Ya se vieron las caras en la ida: "El Barça ahora centra más balones, ya no es lo mismo. Desde aquel partido, podemos sacar cuatro o cinco goles de centro. Ahora sí que hacen más daño por fuera. Hay que hacer un partido parecido al de la primera vuelta, pero el Camp Nou es muy largo y los ganan por insistencia porque te hacen correr mucho. Nos van a meter en nuestro campo. En la primera vuelta, siempre estuvimos en el partido".

"El equipo parecía cansado, pero, para mí, no lo estaba. Parecía poco solidario, muy abierto. Eso es lo que nos pasó. Lo que no ha pasado nunca. Hemos hablado de todo eso, tenemos que mejorarlo. No depende del físico, sino de la mente. Nos estamos dando cuenta de que los 24 puntos no nos van a salvar y nos está costando. Para mí, no es cansancio físico, es más de arriba y de que, cuando quieres, ya vas perdiendo sin solución. Es mi sensación", continuó.

¿Fali está haciéndose hueco como centrocampista? "El cuerpo técnico siempre ha pensado que Fali es central. Ha hecho grandes partidos de mediocentro. Con las bajas de Augusto, Álex y José Mari, había que usarlo en el medio. Fali es central, de acuerdo, pero ahora mismo no tenemos mediocentros puros. Tenemos que incorporar jugadores. Hay que pensar las cosas algo más, no es porque sí".