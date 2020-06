Cervera, insatisfecho con el punto

Cervera tiene claro que el empate ante el Alcorcón no fue suficiente. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento. A su juicio, lo tenían todo bajo control hasta que llegó el primer tanto 'alfarero'. Este echó por tierra sus planes y tuvieron que acelerarse.

"Lo hemos tenido controlado. Ha pasado lo que nos viene pasando desde hace tiempo, la única vez que te tiran es gol, y en una jugada aislada. A partir de ahí, tienes que ir a remontar, lo consigues y luego nos ha podido más las ganas que el juego. Era un partido para sacar algo más", aseguró.

"Estoy seguro de que el equipo de arriba que gane dos partidos seguidos va a dar un empujón. Nosotros teníamos la oportunidad, pero no lo hemos hecho. A la ventaja que tenemos no le doy ninguna importancia. En casa, no conseguimos ganar, y mantenerla solo ganando fuera es complicado", añadió.

Sobre las rotaciones, aseveró: "Jurado ha estado muy bien, aunque al final estaba cansado, pero cuando ha tenido el balón en zonas peligrosas ha generado peligro siempre. Hay jugadores que, para nosotros, es más importante que estén en el campo porque le dan un plus al equipo".