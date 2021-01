Cervera intentará "probar cosas" en una Copa que "no va a ganar"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó en vísperas de la eliminatoria copera frente al Pontevedra que su equipo "no va a ganar la Copa", por lo que indicó que aprovecharán para intentar "probar cosas".

Cervera precisó este miércoles en rueda de prensa que, en cualquier caso, el conjunto amarillo saldrá a por la victoria e irá a Pasarón "a por la eliminatoria", ya que son "profesionales y el Cádiz siempre sale a ganar".

Aunque dejará fuera del once a los futbolistas que acumulan más participación en la Liga, el técnico cadista avanzó que "habrá cambios, tanto por el partido en Valencia" de este pasado lunes (1-1 en Mestalla) "como por el que viene" el domingo frente al Alavés en casa.

Por ello, adelantó que en Pontevedra jugarán los futbolistas que han tenido "menos minutos" en la Liga y también los que llegan tras haber superado lesiones, ya que necesitan que "se incorporen rápido al equipo".

Cervera se refirió a lo que supone enlazar semanas con partidos los martes y miércoles, y admitió que "físicamente" están "fastidiados porque es un no parar; viajes y entrenamientos, y además los entrenamientos no son como antes" porque "no te puedes duchar" en la Ciudad Deportiva debido a la normativa de prevención por la COVID-19.

Para el preparador del Cádiz, la actual situación "es un caos", y se quejó también de que "después de un viaje largo", a Valencia, "ahora toca otro".

"Venimos de un viaje difícil, llegamos muy tarde, entrenamos de aquella manera... y tenemos que hacer otro viaje largo", añadió, al tiempo que elogió al Pontevedra, "un buen equipo", con "un fútbol bastante vistoso" y con "jugadores reconocidos" y a los que conocen de otras temporadas en otros equipos, con lo que "va a dar guerra en un buen campo".