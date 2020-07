Cervera no quiere relajaciones y solo le vale ganar

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en rueda de prensa de cara al último partido de Segunda División de la temporada, que enfrentará al conjunto gaditano ante el Albacete.

Tras regresar a Primera 14 años después, el conjunto gaditano ya tiene los deberes hechos, aunque Cervera quiere conseguir los últimos tres puntos para ponerle el broche de oro a la temporada.

"No me gustaría irme con un mal resultado, es lo que voy a buscar este lunes. Es lo que tiene que buscar el equipo. Irnos bien, contentos, ganando el partido y como campeones", comentó.

El título, en el punto de mira: "Es un título que apareció en nuestras cabezas hace cuatro o cinco días. A mí más que eso lo que no me gustaría es con una tercera derrota, no sé cuántas veces nos ha pasado eso de perder tres partidos seguidos. Yo soy deportista, mi profesión es esta y no me gusta perder".

En cuanto al reparto de minutos en el once titular, comentó: "Hay jugadores que han llegado muy justos al final, que podía forzarles, pero no es mi intención porque no se merecen que les obliguemos a jugar con opciones de romperse. También ha habido jugadores que no han jugado lo suficiente y se merecen jugar".

"Hemos hecho una temporada excepcional, magnífica, que se recordará con el tiempo como todas las cosas. Hemos sido los mejores en lo nuestro. Luego la SD Huesca habrá sido el mejor en lo suyo. Es fútbol, pero es un fútbol diferente. Lo nuestro, que parece tan sencillo y a veces es tan criticado, lo hemos conseguido", añadió.

"No vine aquí para ser el hombre con más partidos dirigiendo al Cádiz. Pero es un orgullo que llevaré siempre. Vendrá otro algún día y me superará, pero mientras no lo haga será algo importante para mí", sentenció Cervera.