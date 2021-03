Cervera puso al Eibar como un "modelo a seguir"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, declaró este viernes que el Eibar, equipo que visita el estadio Ramón de Carranza este sábado, "siempre" le ha parecido un "modelo a seguir por cómo ha crecido de Segunda B a Primera".

Cervera manifestó en rueda de prensa que "es de los equipos que más claras tienen las cosas. Siempre hace lo mismo esté en el campo que esté" y que le "gusta su filosofía de juego".

"Me gusta por mantenerse fiel a una idea y no ir cambiando según los resultados. No depende todo de sus resultados, sino del trabajo diario", dijo.

Para el entrenador del Cádiz, la "diferencia" entre su equipo y el Eibar "son los años en Primera, la forma de jugar es diferente, y ellos han tenido tiempo en Primera para fichar los jugadores que necesitan para hacer su juego. Esa es realmente la diferencia. Son dos formas diferentes de ver el fútbol, te puede gustar más o menos".

"Quedan muchos partidos y muchos puntos en juego, pero este partido se puede catalogar por sensaciones y estado anímico. Eso es verdad. Si ganamos nos iremos a casa con una sonrisa y un poco de aire y ellos al contrario, y viceversa. Este año va a pasar que los equipos que se salven lo harán en los últimos partidos”, aseguró Cervera.

El técnico del conjunto gaditano manifestó que no pensaba que su equipo iba "a tener el arranque" tan bueno que tuvo en esta temporada de su regreso a LaLiga Santander, pero tampoco "la racha de derrotas con tantos goles en contra".

"La posición -decimoquinto con 25 puntos- más o menos sí creía que iba a ser por donde estamos. De todo se aprende, estamos en Primera para intentar mantenernos. Estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos de esta categoría", insistió.

Cervera ensalzó al extremo Bryan Gil, cedido por el Sevilla al Eibar, y dijo que "es un chico muy eléctrico, muy bueno. Un zurdo a pierna natural".

"Es el recambio es Inui, que también me gusta, aunque no es algo de lo que vaya a estar muy pendiente de si juega o no, más allá de saber cómo afrontar el partido", subrayó"