Cervera quería el título: "O no éramos tan buenos o nos dejamos llevar"

El Cádiz fue mejor en la primera mitad frente al Albacete, pero bajó el pistón en los minutos finales y concedió ocasiones a un conjunto manchego que encontró premio gracias a un inocente penalti en la recta final.

"Llevamos tres penaltis por manos en los últimos partidos y para mí es duro. Le doy mucho mérito al ascenso, pero no se pueden perder partido frente a equipos que no son mejores que tú. Últimamente perdemos nosotros. Tomo nota de todo", aseguró en sala de prensa.

"La primera parte no estuvo mal, el viento nos ayudó. En la segunda he visto cansancio, pero no fuimos capaces de sacar ni un centro. Estoy cansado de que nos ganen equipos que no son superiores por un fallo. Estoy enfadado, todo en la vida trae consecuencias", repasó.

Y reconoció su malestar por el título perdido, que finalmente se llevó la SD Huesca: "Tiene dos lecturas: o no éramos tan buenos o nos hemos dejado llevar... y cualquiera de las dos hay que arreglarlas".