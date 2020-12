Cervera respeta la Copa y no se fía de un Tercera

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, resaltó este miércoles del Ribadumia, rival pontevedrés de la Tercera División al que visitará el jueves en la primera eliminatoria de la Copa del Rey (partido único), que "será un rival incómodo, seguro".

El preparador cadista, que permanece en tierras gallegas con su equipo desde que el pasado lunes jugó en Vigo ante el Celta (4-0), dijo en declaraciones a los medios oficiales del Cádiz que "a priori hay una diferencia entre un equipo de Primera y Tercera", pero puntualizó que el torneo está montado de esta manera "para que pasen cosas" y "todos los años pasan".

"Un equipo menor puede ganarle a un mayor, porque no sólo influye el juego, sino otras muchas cosas. Si no vamos preparados, nos puede pasar", dijo el preparador del Cádiz, quien reconoció que "habrá muchos cambios" en la alineación titular del jueves y formará "un equipo completamente distinto" porque hay futbolistas que "se merecen jugar" y otros que necesitan el descanso por los "muchos minutos" que acumulan.

Cervera avisó de que "estos partidos, si están igualados hasta el final, son peligrosos, y algo más cómodos si eres capaz de ponerte por delante" y añadió "hay que estar más atentos, porque en Primera se piensa que la superioridad es mayor pero la gente se equivoca, sólo hay que ver los resultados de los partidos que se han jugado hasta ahora. Sólo hay un percepción mental de que eres más superior a otros años, pero no es así".

"Debemos saber que perder o ganar es pasar o no de eliminatoria, no existe una revancha. Tenemos que pasar, no va a haber excusa ninguna si tenemos un traspiés. Venimos de un mal resultado en un partido atípico, y hay que ser este jueves diferentes para ganar", relató.