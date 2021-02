Cervera se mordió la lengua para evitar hablar del penalti de Koke

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció tras la derrota por 2-4 ante el Atlético de Madrid que "hay mucha diferencia" entre su equipo y el actual líder destacado de LaLiga Santander, aunque aseguró que, "al final, no gana el que mejor juega", sino "el que menos errores comete".

Cervera lamentó en rueda de que prensa que el Cádiz haya "cuatro goles" en este encuentro, que se elevan a "siete en dos semanas", y manifestó que el partido "no está mal jugado, pero está perdido".

En este sentido, explicó que tuvieron errores "en el penalti del tercer gol" del Atlético, además de que "el cuarto gol no tiene explicación" desde el momento en que, "después de un saque de banda" del rival, hubiera "un jugador solo delante del portero".

"Es la realidad de Primera y nuestra realidad tenemos que intentar cambiarla. Siempre lo intentamos, no siempre podemos. Hoy hemos podido, a veces es más complicado. El equipo siempre ha estado en el partido, pero tienes delante al que seguramente será campeón de Liga y muchas veces juegas como él quiere, se deja dominar, pero nos ha metido cuatro goles", aseveró.

El técnico cadista indicó que "imaginaba un partido así", en el que su equipo le iba a "crear problemas" al Atlético, "pero no esperaba" que les marcaran "en una falta, un penalti, un córner y un saque de banda".

"No han metido gol en jugada", lamentó Cervera, que señaló sobre las opciones de salvación del Cádiz que si siguen "vivos anímicamente", van a "conseguir la permanencia" y que sólo les puede "descender a Segunda bajar los brazos, no el fútbol".

Sobre las manos en el interior del área del visitante Koke Resurrección al final de la primera parte, precisó que no puede "decir lo que" piensa y que "en fútbol debe ser el único sitio donde no se puede" hacerlo.

"Por lo visto hay una norma que dice que si un jugador está en el suelo y el balón le da en la mano no es mano. Yo no he visto al jugador en el suelo, he visto la mano en el suelo. Por lo visto es eso", argumentó Cervera.