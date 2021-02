Cervera, tocado por la derrota pero optimista "a la larga"

El Athletic pasó por encima del Cádiz en el Ramón de Carranza (0-4) y Cervera, en sala de prensa, no ocultó su voluntad de dar un golpe sobre la mesa y tratar de recuperar ese equipo rocoso que ya fue el club andaluz en el primer tramo de temporada.

"La sensación es muy mala porque llevamos en los últimos partidos 15 goles en contra. Ha habido partidos como el del Atlético de Madrid que nos metieron cuatro goles, pero el equipo compitió bien. Partidos como este llevo cuatro años aquí y no los recuerdo”, resolvió.

"Salimos con la premisa de intentar ser fuertes en nuestra área y ya veríamos si en el área contraria teníamos oportunidad. No habían pasado diez minutos y ya habían hecho tres ocasiones de gol. Había mucha distancia entre jugadores. No puedo explicar por qué, pero sí el porqué no. La diferencia para mí no estuvo en lo bueno que es el Athletic, eso lo tengo claro, pero para mí no está en eso. Es algo que nos pasa a nosotros y yo soy el máximo responsable, porque lleva pasando varios partidos. Seguiré hasta que consiga cambiarlo porque el Cádiz que conozco no tiene que ser así", destacó Cervera ante los medios.

Pese a todo, Cervera cree que el grupo se va a levantar: “Soy pesimista por lo que ha pasado hasta ahora por lo malo que es, pero no soy pesimista a la larga porque esto no puede seguir así, es imposible. A la larga soy optimista. Esto lo vamos a cambiar. Estos golpes te hacen mirar hacia adentro”.