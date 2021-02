Cervera y Álex, orgullosos, se ven en el camino de la salvación

Álvaro Cervera está orgulloso de su Cádiz. Aprovechó al máximo sus opciones contra todo un Barcelona en el Camp Nou y rescató un punto que sabe a más. El técnico, en su rueda de prensa posterior, dijo que este es el camino que hay que seguir por la permanencia.

"Nosotros venimos siendo un equipo equivocado durante los últimos partidos. Hay una diferencia bastante grande entre ciertos equipos y nosotros, con las bajas y resultados malos. Queremos volver a nuestro sitio de la manera equivocada y yo pensaba hoy que la manera es esta, hacer lo que sabemos hacer y llegar vivos al final del partido. Últimamente, en los minutos 50 o 60, habíamos perdido el partido. Esta es la única forma de salvarnos", afirmó.

"La diferencia es que contra el Barcelona, el Madrid y equipos así sabemos que esta es la única manera de tener alguna posibilidad. Cuando llegan otros equipos que son mejores que nosotros pero que no tienen el nombre, pensamos que podemos tener posibilidades de otra manera, yo el primero, y ahí nos equivocamos", dijo además.

"No creo que esto sea un punto de inflexión. Nosotros ahora tenemos un partido donde puede pasar cualquier cosa. Este punto te da la posibilidad de no tener que explicar ciertas cosas a jugadores. Con este punto, te das cuenta de que nosotros no estamos en disposición de competir como compiten otros equipos. No podemos hacerlo porque no llegamos a su nivel. Si podemos competir a nuestra manera podemos tener opciones, como se ha podido ver hoy", añadió.

"Últimamente, la gente decía que el equipo se estaba cayendo. Con este punto, hemos sacado un punto importante y podemos hacer que la gente vuelva a creer en nosotros. Intentaremos trabajar para dejar al equipo en Primera, pero, por ahora, para eso tenemos que trabajar así. Ya habrá momento en otras temporadas de que podamos competirle a los equipos de forma diferente. Pero, por ahora, no podemos hacer otra cosa que competir los partidos como los hemos competido aquí", concluyó.

Álex goleador, también habló

Tras sumar un punto en el Camp Nou (1-1), el centrocampista Álex Fernández, autor del tanto del empate del Cádiz, señaló que "este es el camino a seguir" con vistas al futuro.

"Más allá del punto son las sensaciones, muy solidarios y podemos dar a cualquiera. Este es el camino a seguir", señaló en declaraciones a 'MovistarLaLiga' el autor del penalti con el que el conjunto gaditano igualó el encuentro en el minuto 89.

En este sentido, destacó que puntuar en el Camp Nou es "muy difícil" y elogió a sus compañeros por haber "hecho un buen papel" ante el conjunto azulgrana.

"Teníamos claro el plan y sabíamos que con 1-0 tendríamos mucha ocasiones", aseguró Álex Fernández, quien agregó que contra el Barça "teníamos que estar muy fuertes y aprovechar las que tienes".