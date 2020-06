César no desveló los motivos de su dimisión en su despedida

César Sánchez, que dimitió tras el cese del club a Albert Celades, agradeció la oportunidad y el trato recibidos a la entidad 'che', aunque prefirió no desvelar las razones de esta decisión.

"Agradezco la oportunidad que el club me dio, así como el apoyo que en todo momento he recibido de todas las personas que forman parte de la gran familia valencianista", señaló el ex portero en un escrito en el que destacó que ha sido "un privilegio" trabajar con ellos.

César Sánchez, que ha estado en el cargo poco más de cinco meses, aseguró que su único objetivo ha sido "ayudar a esta entidad que tanto me ha dado" y deseo suerte al club como "un valencianista más".