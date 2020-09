Cesc, al desnudo: su peor momento, cuando Piqué le quemó el pelo, su copia a Torres...

Samanta Villar pudo contar con Cesc Fàbregas como invitado especial en su último programa de 'Samanta y la vida de', una nueva entrega que se emitió este martes en 'Cuatro' donde el jugador español dejó salir su parte más íntima.

Cuestionado por el peor momento de toda su vida, el jugador del Mónaco no lo dudó a la hora de responder: "La separación de mis padres. A día de hoy todavía me sienta mal. Yo tenía 14 años cuando mis padres se separaron. Es una cosa que he llevado dentro más de la mitad de mi vida, pero siempre lo llevo ahí, es una tristeza recurrente, no lo supero".

"Siempre me voy a acordar que era un domingo por la tarde. Nos llamó mi padre diciendo que era una reunión familiar. Yo pensaba que era que iba a ser que mi madre estaba embarazada, porque todo hasta entonces había sido muy normal. Pero a mi padre se le veía afectado y mi madre tomó la palabra. Cuando nos lo dijo me quedé en 'shock", añadió Cesc.

"Recuerdo subir a mi cuarto y dar un puñetazo a la pared. A mí me distorsionó un poco. Era un chico con las ideas muy claras, tenía una vida muy estable y eso rompió mi cabeza. Mi hermana era diferente porque ella se adapta. Pero para mí fue un problema muy grande", explicó.

Además, el ex jugador del Barcelona y el Arsenal contó lo que significa para él el fútbol: "El fútbol siempre ha sido una desconexión. Cuando digo que el fútbol es mi vida, es que es así. Era mi manera de olvidarme los problemas y de disfrutar. No pienso en la retirada, pero sé que va a pasar pronto, desgraciadamente".

Durante su visita a la peluquería de su barrio, Samanta comenzó a sacar imágenes de los peinados más llamativos que el catalán se ha hecho a lo largo de su carrera como profesional, un momento en el que Cesc decidió aprovechar para explicar el motivo de sus originales cortes de pelo.

"Estaba intentando copiar a Fernando Torres y sus extensiones, pero la copiada no me salió muy bien. Y en este otro peinado, me quemó el pelo Piqué. Me lo rapó él muy corto, me lo quiso quiso poner un poco rubio y me lo quemó", comentó entre las risas de todos los presentes.