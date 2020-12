Cesc bromeó con Messi: "Sería feliz viviendo en Montecarlo..."

El ex jugador del Barcelona Cesc Fàbregas estuvo charlando con 'TuttoSport' sobre algunos aspectos actuales y de su carrera, que sigue desarrollándose en Mónaco a sus 33 años.

"Quería estabilidad y continuidad y el Mónaco fue el equipo que mostró más interés. Hay un proyecto interesante y este año soy el más experimentado en el equipo y estoy rodeado de talentos", dijo.

Sobre el Golden Boy, Cesc aseguró que cuando lo ganó sintió que era como el Balón de Oro: "Este año lo ganó Haaland y creo que era lo correcto. Para la edición de 2021 creo que el favorito de todos es Ansu Fati".

De Guardiola y Mourinho explicó que no son tan diferentes como parecen porque son "maniáticos y ganadores", aunque bien es cierto que solo tienen "un estilo diferente".

Cesc habló de sus encuentros con Sarri y de lo que pasó en el Chelsea: "Lo apostó todo a Jorginho y a mí no me bastaba con aparecer de vez en cuando, así que me fui. Es muy difícil de cambiar de opinión. Un día le dije que si podía cambiar el entrenamiento a la mañana para poder ver a mis hijos y me dijo que un erudito de Pisa le dijo que esa era la mejor hora para ejercitar el cuerpo".

Si Messi seguirá en el Barcelona, Cesc no quiso entrar en detalles, aunque sí piensa que podría vivir bien en Francia: "Barcelona en su casa y son elecciones personales, pero seguro que sería feliz viviendo en Montecarlo".