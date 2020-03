Cesc desveló que Xabi Alonso estuvo a punto de ser 'gunner' antes que 'merengue'

Xabi Alonso firmó por el Real Madrid en el verano de 2009. Abandonó el Liverpool, donde se convirtió en leyenda, para firmar por el conjunto blanco. Pero un año antes estuvo a punto de seguir en la Premier League, en el Arsenal.

Así lo confesó Cesc Fàbregas, que en aquel momento se encontraba en el conjunto 'gunner'. El ahora futbolista del Mónaco aseguró haber hablado con el ex jugador para llegar a Londres.

"Estuve hablando con Xabi Alonso durante todo el verano de 2008. Él estaba encantado con la idea de recalar en el Arsenal y, para ser honestos, yo hice todo lo posible por que eso sucediese", dijo Cesc a 'Arsecast', un podcast sobre el club 'gunner'.

Cesc, tal y como explicó, quiso convencer al futbolista. "Hablé con las personas que debía hacerlo porque creo que hubiese sido un auténtico fichajazo para nosotros por aquel entonces", añadió.

"Realmente quería venir, y yo lo hice lo mejor que pude. Hablé con quien tenía que hablar, les di mi opinión, pensé que era un refuerzo fantástico para ese momento. Y debo reconocer que hubo momentos en los que me sentí muy frustrados al ver que el último empujón del Arsenal llegaba para terminar de cerrar el traspaso", manifestó el futbolista del Liverpool.

"Estuvo cerca. El jugador quería venir y el Liverpool no estaba cerrado a negociar pero al final las cosas no se dieron como me hubiese gustado", terminó Cesc sobre un Xabi Alonso que recalaría en el Real Madrid un año después.